Faltan 28 días para que pueda tomar posesión de sus funciones como presidente de Ecuador y este lunes 26 de abril está previsto que anuncie parte de su gabinete, pero más allá de los nombres, lo que está por verse es si con ese equipo logrará dar el giro de timón que espera este país.

Durante una entrevista en Contacto Directo, Guillermo Lasso se refirió a su estrategia de gobernabilidad, plan de vacunación masiva en el país y otros temas.

"Sobre estos días de transición he dedicado gran parte de mi tiempo ha conseguir vacunas en el mundo y he hecho gestiones de Gobierno con China, Rusia, Estados Unidos y también con algunos Gobiernos de América Latina, a quienes dejé planteado la posibilidad de que nos presten vacunas para poder atender el plan de vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno", comentó.

"Hay una mayor demada que oferta a nivel mundial, por lo tanto pensar que uno puede escoger un tipo de vacuna específico, no es tan fácil, debemos tomar las vacunas que se ofrecen en el mercado. El Gobierno chino ha hecho una donación de 200 mil vacunas como una expresión de felicitación por nuestra victoria, pero es no es suficiente, necesitamos y se los he pedidos, 7 millones más de vacunas para poder completar todo el inventario requerido". dijo Lasso.

"En el campo legislativo, CREO llega con 12, pero en la alianza con el partido Social Cristiano llegamos al menos a 30 asambleístas y esa es una base importante para llevar a cabo diálogos con otras fuerzas políticas", refirió el presidente electo.

