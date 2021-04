Walther Cevallos, alcalde de Bolívar, cantón perteneciente a Manabí, calificó como "desinformación" un video que circula en redes sociales en el que se lo observa reunido en pleno toque de queda con cuatro personas en una gallera, en la que no había más público.

En su cuenta de Facebook, el regidor explica que esto ocurrió la noche del sábado 24 de abril. Dice que la gallera, ubicada frente a su casa, en el sector Las Delicias, no estaba funcionando.

"No había fiesta, no había música, no había bebidas alcohólicas, como consta en el parte policial", se justificó Cevallos, quien añadió que conversaba "sobre una cosecha de maíz y la salud de un familiar".

En el audiovisual difundido en redes, se observa que militares, funcionarios y un comunicador, junto a su compañero que estaba grabando, intervienen en la reunión del alcalde.

El titular del Municipio de Bolívar, sorprendido y sin mascarilla, se levanta de su asiento y dice que "solo estaba en una reunión". Instantes despúes se acerca donde el comunicador y le golpea la mano provocando que se le caiga el micrófono.

"En ningún momento hubo una agresión a quienes se suponen hacen periodismo, pero que utilizan los micrófonos para perseguirnos y victimizarse", escribió Cevallos este domingo.

No obstante, pidió disculpas a su pueblo "por haber cruzado la calle de mi casa y conversar unos minutos con cuatro personas, manteniendo la distancia".

El cantón Bolívar está ubicado en el centro de la provincia de Manabí. Su cabecera es Calceta.

Según las cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta este domingo, en Bolívar se registran 660 casos de coronavirus, desde que se tienen registros de la pandemia en Ecuador.

Manabí es una de las 16 provincias que están bajo estado de excepción y toque de queda hasta el próximo 20 de mayo.