En el proceso judicial que mantiene en prisión preventiva al excontralor, Pablo Celi, existen conversaciones telefónicas entre el socio principal de Nolimit C. A., empresa contratista de Petroecuador, y Raúl de la Torre, sobrino de Celi.

En uno de los diálogos, se habla de transferencias por cuatro millones de dólares y se menciona a los exsecretarios de la Presidencia, Santiago Cuesta y José Agusto Briones.

Las transcripciones de la conversación entre José Luis De la Paz, accionista de Nolimit C. A., y de la Torre constan en el expediente fiscal del caso por posible delincuencia organizada en el que están implicados Celi, Agusto y otras siete personas.

De la Torre: "Tres, tres días pana verás, tres días (...)".

De la Paz: "Yo te hago la transferencia, pero quiero que esté todo listo. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no entiendo cuál es el problema de aguantar cuatro días si estoy transfiriendo cuatro millones de dólares, pana. O sea entiende sí (...). No son mil quinientos dólares".

Otra parte de la plática indica lo siguiente:

De la Torre: "Si hasta ha hablado con Santiago Cuesta. Santiago Cuesta también ha estado en esto y el man igual ha dicho: ya les vieron la cara de hue...".

De la Paz: "No, eso no es verdad. Tú vas a quedar bien, no te preocupes".

De la Torre: "Yo te pongo con él, o con el hermano Adolfo Agusto, o con José Agusto, con cualquiera, pero habla ahí".

De la Paz: "Ya, no tengo problema".

El pasado 13 de abril, cuando se ejecutaron los allanamientos y detenciones en este caso, denominado por Fiscalía como "Las Torres", Santiago Cuesta envió un comunicado desde España en el que niega todo vínculo con el tema petrolero en el Gobierno. Asegura que regresará al país para comparecer voluntariamente ante la Fiscalía.

Mientras que José Agusto permanece detenido en la Cárcel 4, en Quito. Su defensa indicó que está pendiente un cotejamiento de voces y que se pronunciará en el momento oportuno.





José Luis De la Paz, accionista de Nolimit C. A., fue sentenciado en Estados Unidos tras confesar que pagó más de ocho millones de dólares en sobornos por contratos con Petroecuador.



En este caso hay una orden de aprehensión en contra del exgerente de la empresa estatal petrolera, Pablo Flores, quien aún no ha sido ubicado.