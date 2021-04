Cuatro puntos de triaje de COVID-19 en los cuatro Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), serán instalados en los próximos días para atender a pacientes con problemas respiratorios a causa del virus.

La suma de los nuevos puntos se debe a la respuesta del Municipio de Guayaquil en contra del crecimiento de enfermos y fallecidos.

Cynthia Viteri explicó que se instalarán 25 puntos de oxigenación por tubería, con camas y sillas, pruebas para COVID-19, ambulancias y atención médica gratuita para poder asistir a quienes buscan atención médica en este repunte de casos de coronavirus.

Acotó que en los hospitales del día municipales aumentarán 5 camas más en cada hospital, con oxígeno por tubería para que las familias no tengan que buscar desesperadamente este insumo.

“Pero, señores, si no hay camas en UCI, no hay espacios en hospitales y la gente se sigue enfermando, no habrá capacidad logística ni médica para poder salvarles la vida. Ahora depende de nosotros cuidar la vida de nuestra familia”, explicó Viteri.

Por su parte, Carlos Farhat, doctor epidemiólogo y coordinador de Salud del Municipio, detalló que la situación es compleja, que n la semana epidemiológica 15 de 2021 se reportaron 448 decesos, de los cuales 186 fueron a causa del virus.

“La ocupación de las camas de UCI en hospitales sigue siendo del 100%, teniendo en cuenta que ellos han expandido espacios, carpas y estas camas también ya están ocupadas. Las áreas de hospitalización también van por el 70% de ocupación. Tenemos una mortalidad bastante elevada: hubo un pico de 37 pacientes fallecidos; el lunes hubo 33 en ese día”, explicó Farhat.