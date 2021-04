El estado de excepción decretado en ocho provincias del país, y el toque de queda vigente desde las ocho de las noche hasta las 5 de la mañana, únicamente se aplicarán hasta este viernes. Así lo decidió la Corte Constitucional para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

De esta forma habrá libre movilidad el sábado 10 y y domingo 11 de abril, y a partir del lunes cada gobierno local implementará medidas para frenar los contagios de COVID-19 que siguen en aumento y mantienen saturado el sistema de salud.

En la secretaría de seguridad del municipio de Quito, confirmaron que desde la próxima semana, la capital volverá al plan "hoy no circula" que funcionaba antes del estado de excepción. Esto es, que cada día se restringirá cuatro placas.

Los lunes no podrán circular vehículos que terminen en 0,1,2 y 3. El martes, 2,3,4 y 5. El miércoles 4,5,6 y 7. El jueves no podrán transitar los vehículos que tengan como dígito final de su placa 6,7,8 y 9. Y el viernes no circularán los terminados en 0,1,8 y 9.

Y reiteran el llamado a la ciudadanía para que procure el confinamiento voluntario por al menos 15 días.

En Guayaquil, en cambio, no existe restricción vehicular, se puede circular libremente desde este sábado.

Del mismo modo, cada comité de operaciones de emergencia cantonal, deberá informar los controles que adopte en cada ciudad.

El COE Nacional exhorta a que en las ocho provincias con mas contagios, que son: Pichincha, Azuay, Loja, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Esmeraldas, se prohiba el acceso a playas y balnearios con fines turísticos, suspendan actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines, teatros, parques municipales y metropolitanos. No permitan el funcionamiento de bares, discotecas y centros de tolerancia. Regulen y controlen el 50% de aforo en centros comerciales y restaurantes, y 30 por ciento en velorios.

Además se mantiene la prohibición de venta de licor los domingos a nivel nacional.