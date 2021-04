Seis ministros han pasado por la cartera de Salud en el periodo de Lenín Moreno. Nunca antes hubo tal cantidad de funcionarios al frente de ese ministerio.

Verónica Espinosa fue designada como ministra de Salud en el gobierno de Rafael Correa y continuó en el cargo durante el mandato de Lenín Moreno, hasta su salida en junio de 2019 en medio de críticas a su gestión por presuntos insumos médicos contaminados y pruebas de VIH con falencias. Dos meses despúes de dejar el cargo fue censurada por la Asamblea Nacional, tras un juicio político por incumplimiento de funciones.

Al ministerio llegó otra mujer, Catalina Andramuño, pero permaneció en el cargo sólo 8 meses. Su salida se dio en medio de una emergencia mundial por la aparición del COVID-19 declarado como pandemia y con más de 500 casos confirmados en nuestro país.

Sin embargo, otro escándalo rodeo su gestión: la emisión irregular de carnets de discapacidad que puso al descubierto redes de corrupción dentro de la cartera a su cargo y que la puso en la mira de la Asamblea que amenazó con el juicio político. Lo que vino desde allí ha sido prueba y error.

Enfrentar la emergencia por coronavirus estuvo en manos del nuevo ministro, el médico Juan Carlos Zevallos. También cuestionado por alcaldes por su manejo de la crisis y criticado por su supuesta falta de reacción para asumir decisiones en los momentos más críticos de la pandemia.

Pero, tras 11 meses como ministro llegaron acusaciones relacionadas al Plan de Inmunización, los vacunados vip, entre ellos sus familiares y amigos. Además, la falta de transparencia en este proceso y una desorganización en el cronograma de adquisición de las dosis y cómo serían aplicadas. El 26 de febrero renunció, tras ponerse la vacuna, y de inmediato salió del país.

Llamaron a Rodolfo Farfán para que asuma el cargo a menos de 3 meses de que concluya el Gobierno de Moreno, pero su permanencia fue de sólo 18 días, en los que alcanzó a vacunarse, y también se fue en medio de escándalos por la aplicación de las dosis en el país, aunque en su carta de despedida alegó que se iba por problemas personales. Sin embargo, dos días antes de renunciar la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud en una investigación por las denuncias contra el Plan de Inmunización.

En esta tensa situación, Mauro Falconí dejó Arcsa y fue designado en reemplazo de Farfán en esta cartera de estado. En su primera intervención reveló que el Gobierno no tenía un plan para vacunar, no había información real y las disposiciones no se cumplían. Incluso elevó la tensión: se filtró un audio en el que le gritaba a sus mandos medios por estos problemas.

Pero dos semanas después fue cesado por la desorganización en la vacunación, la falta de coordinación en las jornadas de inmunización y el desorden en la entrega de las dosis.

La noche del miércoles 7 de abril, el Gobierno anunció que Camilo Salinas es el nuevo titular de Salud, exgobernador de Los Ríos, cuestionado entonces por su manejo de la emergencia en su provincia y los cercos epidemiológicos, tras la aparición del paciente cero, en Bahahoyo.