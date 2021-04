Hoy 6 de abril, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, narró en cadena nacional que una ciudadana se le había acercado diciéndole: "Presidente tenemos hambre", a lo que él contestó: "usted no señora, a usted se le ve bastante gordita". El mandatario argumentó su respuesta diciendo que “en primer lugar porque han tenido un gobierno responsable. No decimos que no haya habido necesidades, pero hambre no ha habido”, aseguró.

Ante las críticas que recibió el comentario a través de su cuenta de Twitter el Presidente pidió disculpas: "siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer".

— Lenín Moreno (@Lenin) April 7, 2021

Sin embargo, no es la primera vez que el mandatario tiene que pedir disculpas por comentarios polémicos hacia las mujeres. En febrero de 2020, Moreno dijo que las mujeres a veces solo denuncian acoso "cuando se trata de una persona fea", asimismo agregó "el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo con los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso".