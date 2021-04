Sobresaturados. Así están los hospitales en Quito, los espacios ya no dan abasto ante la gran cantidad de pacientes infectados.

Las emergencias de las casas de salud están llenas. Es el caso del hospital del IESS San Francisco, en donde además hay una lista de espera por una cama con decenas de pacientes.

"En lista de espera tenemos 7 pacientes. La mortalidad de estos 7 pacientes sino entran al área de terapia intensiva es muy alta", explicó Rubén Guamangallo, jefe de emergencia de esa casa de salud.

"Para ser derivados a una unidad tenemos en lista de espera tenemos un total de 20 pacientes", agregó.

También en el hospital Pablo Arturo Suárez los espacios esmpiezan a quedar cortos, por lo que ya se preparan áreas en la parte externa de la casa de salud.

"Nosotros estamos preparando ya en el plan de contigencia el poder habilitar las carpas", señala Diego Tello, gerente de ese hospital.

Y es que la pandemia lejos de acabar ha tomado más fuerza según los especialistas, quienes ven al confinamiento como la única salida para evitar ecenarios catastróficos.

"A este paso no va a quedar otra alternativa que regresar al rojo por 2 o 3 semanas. Pero no serviría de nada si el gobierno no hace por lo menos unas 30 mil a 50 mil pruebas diarias", argumenta Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana.

En un país que este miércoles ya alcanzó los 328.755 casos de COVID-19.