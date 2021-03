En un bus se movilizó la primera 'Caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida' en Ecuador. Desde el pasado 21 de marzo un grupo de familias incompletas comenzaron el recorrido hacia Chillanes, provincia de Bolívar, luego avanzaron a Bucay, a Guayaquil, a Cuenca, hasta que llegaron a su parada final, hoy 25 de marzo, en Loja.

Los lugares no fueron elegidos al azar. Representan algunos casos emblemáticos de personas que han desaparecido en el país, por ejemplo, en Chillanes está la familia que busca a Alex Smith Muñoz, quien fue visto por última vez el 18 de marzo de 2017. A Humberto Geovanny también lo buscan desde 2017, desapareció en la provincia de Loja, cuando tenía 17 años de edad.

Así, la causa principal de la caravana es recordar que no estamos todos, “la hemos organizado porque no tenemos respuestas del Estado, el objetivo es visibilizar y denunciar, pero no pasa nada, el dolor sigue creciendo”, manifiesta Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).

Se dice y se repite que no se trata de casos aislados. De acuerdo, a cifras del Ministerio de Gobierno, desde el 1 de enero al 31 de 2021, se han reportado 643 denuncias, de ellas 71 personas continúan desaparecidas. Es que en el país, “desaparecen más de 2 personas al día”, expone Rueda. Actualmente, las provincias con mayor índice de desapariciones son Guayas con 17%; Manabí con el 14%; Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas con 13%, según el reporte de enero 2021.

Rueda quien lidera la organización, no solo ha acompañado a cientos de casos, sino a ella misma, pues su prima también desapareció hace 49 años. Desde el 2014, manifiesta, cuando se creó la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), han solicitado que “los agentes y fiscales tengan una formación especializada que la investigación sea más efectiva”, pues describe que no ha habido una capacitación al personal y que no se cuenta con alertas a nivel nacional.

La Dinased en el 2020 para agilizar el trámite desarrolló la aplicación “Alerta Desaparecidos”, manejada por la Policía Nacional, como una alternativa ya que "en el país no se cuenta con una red que permita emitir alertas inmediatas", señala el portal de la entidad.

Los que faltan

Desde febrero de 2020, Yajaira Martillo busca a su hija Angy, quien entonces tenía 12 años, desapareció en el cantón de Naranjito, en la provincia de Guayas. "La vieron hasta las 10:30 am en la escuela, mi corazón se me salía, mi hija no llegaba a la casa, salimos a buscarla (...) luego llegó el virus, todo se complicó, por las restricciones salíamos a buscarla en bicicleta -llora-". Cuenta que aunque tiene fotos y videos de quien fue el hombre que se llevó a su hija, asegura que "la Dinapen y el fiscal me dijeron que no era suficiente prueba, que no es evidencia". El caso está estancado. “Es como si la bebe no existiera, como si la tierra se la hubiese tragado”, describe.

Aunque son más los casos que se resuelven, Rueda señala que aquello tiene otra lectura, "no es por investigación de la autoridad, en el fondo no es que los ayudaron a regresar, sino que los familiares son los que investigan", y menciona que también se contabilizan las desapariciones voluntarias, es decir, personas que se van por decisión propia incluidas en la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que fue aprobada en diciembre de 2019.

Através de un pedido de información realizado por este medio a la Fiscalía General del Estado, las cifras señalan que entre 2019 y 2020 se receptaron 15.716 denuncias de personas que desaparecieron, de esas 14.076 se han archivado porque han sido localizadas.

La entidad especifica que las denuncias no representan la cantidad de desaparecidos, pues en una misma se puede registrar la desaparición de una o más personas. De las 15.850 personas, 14.160 han sido localizadas, es decir, aún hay 1.690 personas que se desconoce su paradero.

Aunque hoy la Caravana de desaparecidos acabó, para los familiares la búsqueda continúa, a la espera de que el Estado brinde respuestas.