Ayer 23 de marzo, hubo borrón y cuenta nueva en el harén político, pues los líderes de la derecha y la centroizquierda intercambiaron hasta emojis delante de todo Twitter. “Inbox y un guiño”, fue la respuesta de Xavier Hervas, excandidato presidencial de la Izquierda Democrática, luego de que el finalista Guillermo Lasso aceptara su invitación a un diálogo abierto.

En una entrevista realizada por ‘Contacto Directo’ , además, Hervas hizo un llamado para no anular el voto. Y aunque no dijo nombres, señaló “no votaré por el modelo autoritarista que nos gobernó y que dejó tan dividida a la sociedad ecuatoriana”. Así, ambos ya no solo comparten su paso por, sino también buscan integrar agendas con temas que incluye: derechos humanos, y de la naturaleza, erradicar la desnutrición infantil, reducir la violencia contra la mujer, entre otros, pues fue la condición que planteó el excandidato para el apoyo.