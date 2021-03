Hoy 23 de marzo de 2021, en la provincia de Orellana, dos hermanos fueron hallados culpables de cometer el delito de tentativa de femicidio. Así, lo ratificó la Corte Provincial de Justicia de Orellana la sentencia condenatoria contra Henry Paúl Z. M., en el grado de autor, por lo que deberá cumplir siete años y cuatro meses de privación de libertad; mientras que su hermano, Hiver Aron Z. M. como cómplice, dos años y cuatro meses de prisión.

Además, la víctima recibirá : 3.000 y 1.000 dólares, respectivamente. La multa quedó en veinte salarios básicos unificados para cada uno.

Ante ello, la defensa de los procesados alegó que en la audiencia de juzgamiento no se individualizó la participación de sus representados y añadió que Henry no intentó matar a su expareja, pero que sí cometió violencia intrafamiliar; mientras que Hiver –según su abogado– no es cómplice, porque solo “acompañó a su hermano”.

Carnaval de 2019

El suceso tuvo lugar en la noche del 1 de marzo de 2019. La víctima participaba de una fiesta de Carnaval, cuando su exconviviente se acercó y le reclamó por estar ahí. Cuando ella lo ignoró, él la pateó y ella le regresó una bofetada.

Fuera de la discoteca la víctima tomó un taxi para ir a su casa, pero en el trayecto fue interceptado por los ahora sentenciados. La obligaron a bajarse del vehículo y la subieron por la fuerza al taxi en el que ellos viajaban. Henry le dijo al conductor: “tú solamente arranca o te meto un pepazo”.

Tirándole del cabello, la sometieron en el piso del vehículo. Mientras Henry la amenazaba diciéndole “hoy te mueres, te metiste con la persona equivocada. Ahorita te mato y te voy a tirar del puente”, su excuñado, le propinaba tres puñetazos en las costillas.

El taxista los dejó en la pista de motocross del barrio Flor del Pantano, en Orellana, y llamó a la Policía al ver que ahogaban a la mujer con una soga enlazada al cuello. “Sentí que ya no podía respirar”, dijo la víctima en su testimonio.

Al llegar al lugar, los policías encendieron las luces del patrullero. Sorprendido, Henry soltó la soga y amenazó a la víctima: “no nos vas a denunciar, si tú me metes preso yo me salgo y te mando a quebrar”.