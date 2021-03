El tiempo se acorta para aquellos que están próximos a rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES). Solo quedan cinco días para que 266.320 personas de todo el país pongan a prueba sus conocimientos para adquirir un cupo en las universidades y politécnicas públicas. ¿Cómo se han preparado? Veámos.

Tecnología y Tik tok para educar

​Bajo el hashtag #EAES2021 se pueden encontrar comentarios de alumnos como: "una clase de matemáticas por favor", "¿cómo me inscribo al examen? ", "hagan simuladores", estos van dirigidos a profesores que a través de TikTok graban videos de un minuto despejando algunas dudas sobre la evaluación.

Entre ellos sobresale la plataforma educativa alaU.org, la cual hace siete años capacita a estudiantes de forma online en procesos de admisión para el ingreso a la universidad, “nace como una alternativa dirigida a los jóvenes para que puedan acceder a una educación de calidad, sin importar la residencia o su situación económica, inició enfocada en exámenes de admisión y ahora en todo proceso educativo”, cuenta Erika Orellana, directora de contenidos.

En la actualidad, tienen más de 300 mil usuarios registrados en la plataforma, “un 33% de nuestros estudiantes pertenecen a zonas rurales y el 54% son mujeres”.

El ingrediente para difundir las clases han sido las redes sociales, iniciaron en Youtube, donde ya cuentan con una placa de plata por los 100 mil suscriptores, y las 10 millones de visualizaciones, además, tienen Instagram, Facebook y ahora último TikTok.

En Ecuador hay 2,3 millones de usuarios activos en TikTok, sobre todo la usan personas entre 18 y 24 años, según cifras del estudio Estado digital Ecuador 2021."Tenemos que estar al día con las plataformas que ellos utilizan, usamos memes porque los estudiantes se siente identificados incluso para contenido académico", agrega Orellana, y dice que "ahora sabemos que todos los jóvenes usan TikTok donde se informan de manera masiva, queremos hablar su mismo idioma para que no vean a la educación como obligación, sino porque les gusta".

En el 2015 la plataforma obtuvo el reconocimiento internacional “Innovator Under 35” por generar impacto social, otorgado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), premio que ha sido otorgado a figuras como Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Despejando dudas

El pasado 9 de marzo, se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), lo cual generó confusión entre los estudiantes. "No es que se haya suprimido el examen solo ahora no será llamado Ser Bachiller", en la reforma ya no se lo menciona, pues hasta 2019 servía tanto para obtener el título de bachilleres como para ingresar a la universidad. Ahora desde el inicio de la pandemia para graduarse los jóvenes presentan un proyecto de grado, y por otro lado, el EAES se toma dos veces por año totalmente en línea.

El día de ayer 18 de marzo, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), anunció que se llevará acabo un simulacro general obligatorio mañana sábado 20 de marzo. La finalidad es que puedan validar las credenciales y familiarizarse con el uso de la plataforma. De las 266.320 personas inscritas 12.190, (5%), señaló no contar con servicio de internet o un dispositivo electrónico, por ello darán la evaluación en una sede asignada por la Senescyt. Aquí puedes descargar el temario y cronograma.