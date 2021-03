El Gobierno ofrece disculpas por los problemas causados en el registro de personas mayores de 65 años en el Plan Vacunarse. Tras los inconvenientes con el registro de adultos mayores en la fase 1 de vacunación que se presentan desde el lunes 15 de marzo, en que inició el Plan Vacunarse, el secretario de gabinete de la Presidencia, Jorge Wated dijo en cadena nacional que se debe a una saturación debido a un desmesurado ingreso de personas menores a 65 años.

También informó que tanto adultos mayores que reciben bonos del Gobierno, como jubilados del IESS de más de 65 años no necesitan registarse, el registro será automático.

“Te llegará automáticamente un mensaje de texto o un correo electrónico de confirmación indicando que ya estás registrado para este Plan de Vacunación. Si hasta en 72 horas no recibiste este mensaje o correo, puedes contactarte al 171 que es una línea gratuita para indicar que no has recibido aquella confirmación e inmediatamente un equipo te habilitará tu registro”, comentó Wated.

Para las zonas rurales, Wated aseguró que están habilitados los infocentros y ahí podrán registrarse en la plataforma digital.

Mientras que un comunicado el Ministerio de Salud comunicó para quienes sí ingresaron al Plan Vacunarse, pero luego de llenar sus datos no recibieron su confirmación de registro, se ha activado el servicio de mensajes vía SMS para que puedan concluir exitosamente su registro. El número del que llegan estos mensajes es exclusivamente el 1570.

Además, se confirmó que pese a los inconvenientes presentados, ya hay mas de 200 mil personas registradas y se espera hasta el 20 de mayo que todos los adultos mayores esten vacunados.