La Policía investiga si el enfrentamiento mortal entre las bandas de Los Choneros y Lagartos está tras el asesinato de 5 miembros de una misma familia en el sur de Guayaquil. Dos de las 5 víctimas tienen antecedentes penales por droga y robo. Aún se investiga si estos crímenes fueron ordenados desde las cárceles.

Horas después de que los agentes de Criminalística sacaron los 5 cuerpos, de la casa donde fueron asesinados, apareció en una de las paredes la leyenda "Sapo con dos estrellas con 5 puntas".

Es que en la vivienda ubicada en El Guasmo, sur de Guayaquil, el pasado sábado fue hallada una familia entera asesinada. Sus cuerpos estaban en estado de descomposición.

La mujer de 47 años tenía un disparo en la cabeza, su pareja de 58, su hijo de 24 años y su nuera de 27 fueron degollados, mientras que una niña de 2 años tenía varias fracturas en su cráneo. En el lugar pocas personas se quieren referir al tema por temor

Para no dejar rastro no solo asesinaron a toda la familia, también se presume que limpiaron la escena del crimen, pues cuando llegó la Policía no había restos de sangre y los cuerpos estaban en varios puntos de la casa como lo indica el jefe nacional de la Unidad de Muertes Violentas.

Según las investigaciones, el hombre de 58 años y su hijo de 24 tienen antecedentes penales no solo por robo también por venta y distribución de cocaína y heroína.

Los agentes aún investigan si estos crímenes fueron ordenados desde las cárceles y si en efecto tiene alguna relación con el enfrentamiento mortal que existe entre las bandas de Los Choneros y Lagartos. Ambas mafias operan en el sur de la ciudad y se disputan el traslado de droga.