Los denunciantes llegaron a la Fiscalía para escuchar la ampliación de la versión del exministro Zevallos quien compareció por videoconferencia desde Estados Unidos, sin embargo, no se les permitió presenciar la diligencia.

El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, amplió su versión ante la Fiscalía como parte de la investigacion abierta en su contra por irregularidades en la aplicación de las vacunas. pic.twitter.com/zgdnRLym3t — Ecuavisa (@ecuavisa) March 15, 2021

La Fiscalía les informó por escrito que actuará con objetividad y transparencia; y que no volverán a recibir notificaciones del caso porque no son parte procesal. Los denunciantes no lo consideran justo.

Quienes quedan fuera son los integrantes de Acción Jurídica Popular, del Movimiento Líder, del Frente Popular y del Movimiento Político Unidad Popular. Algunos entregaron a la Fiscalía una lista de preguntas para que las plantee al exministro.

La causa por posible tráfico de influencias en la aplicación de las vacunas para covid-19 sigue en etapa de investigación previa y por tanto, lo que dijo hoy el Exministro Zevallos es información reservada.