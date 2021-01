Nohelly Moreira cursa el tercer año de bachillerato en un colegio de Durán, en la provincia de Guayas. Dentro de pocos días ella postulará por un cupo de la carrera de medicina en la Universidad de Guayaquil.

"Yo quiero estudiar medicina porque desde niña me ha gustado. Creo que soy una persona servicial, desde siempre he hecho labor social y quiero entregar mi vida a eso, es el sueño que he tenido hace mucho tiempo", señaló Moreira.

Desde el 14 hasta el 18 de enero, estudiantes como Nohelly podrán inscribirse para rendir el examen de acceso a la Educación Superior por un cupo en las universidades públicas del país. Este proceso se relizará a través de la plataforma informática examenadmisión.Senescyt.Gob.Ec.

"Es importante también mencionar que en esta etapa de inscripción se está incorporando que cada uno de los chicos que se inscriba cargue una foto en archivo jpg para utilizarla en el momento del examen de acceso", indicó Andrés Peñafiel, director de admisión de la Secretaría de Educación Superior.

Durante el último proceso de admisión, en 2020, 188.944 aspirantes se inscribieron para esta prueba.

Peñafiel explica que también a partir del 12 de enero, quienes hayan obtenido un cupo para las instituciones de educación superior y no lo hicieron efectivo en períodos anteriores, deberán enviar una solicitud para habilitar su cuenta.

"Tiene que ser habilitación de cuenta las personas que en el último periodo estuvieron aptas para rendir el examen de acceso a la educación superior y no lo hicieron", detalló

Se tiene previsto que esta semana las autoridades den más detalles sobre este proceso.