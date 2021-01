Se trata de un hombre de 50 años que llegó desde España el pasado 12 de diciembre y que habría presentado síntomas de COVID-19, por lo que fue internado en un hospital de Babahoyo.

Al llegar al país el paciente se habría trasladado al cantón Valencia para visitar a sus familiares, luego de varios días se conoció que otro de sus allegados también presentó los mismos sintomas, pero no tiene complicaciones.

El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos habló sobre el caso.

"El paciente llegó incluso días antes el estado de excepción. Pero comienza a presentar síntomas el 3 de enero, es decir, hay un lapso que no concuerda con la transmisibilidad del virus. Osea no se sabe si es que pertenece a esta mutación del virus o es un contagio que ocurrió acá", indicó Zevallos.

Afirmó que las muestras serán analizadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) y por científicos de la Universidad San Francisco de Quito.

"Nuestra misión es esclarecer los casos, llegar a la verdad. Tener la certeza de que si hay que decir lo que pasa, por ejemplo que la nueva variante del virus ha llegado al Ecuador, lo vamos a decir", agregó el ministro.

El investigador Paúl Cárdenas será uno de los expertos en analizar estas muestras. Dice que el proceso podría tomar al menos 3 días, pero no es la primera vez que se estudian variantes del virus.

"No tenemos que alarmarnos como población de este tipo de variantes. Lo primero que tenemos que detrminar es cuales variantes del virus está circulando en el país. No sabemos hasta secuenciar si es la nueva cepa, puede ser cualquier otra variante del virus, (...) no sabemos si se contagió aquí", explicó Cárdenas.

La nueva variante del coronavirus apareció en Reino Unido el año pasado causando nuevos confinamientos por la rapidez de contagio. Al momento, 35 países confirmaron la presencia de esta mutación, pero no se ha comprobado que sea más peligrosa .