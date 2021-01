Ya es una realidad, el 18 de enero del 2021 llegarán las primeras dosis de las vacunas contra la covid-19. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno la mañana de este 6 de enero en su espacio 'De Frente con el Presidente'.

Moreno señaló que las primeras dosis de la vacuna que arribarán al país son de Pfizer/BioNTech y estarán disponibles para los ecuatorianos el 18 de enero.

"Las primeras dosis llegan el 18 y van a seguir llegando en entregas periódicas semanales". Está previsto que el país reciba en un inicio 50 000 dosis de la vacuna. Una segunda "gran entrega" está prevista para el mes de marzo.

Dicho esto, tanto Moreno como Juan Carlos Zevallos, ministro de salud, viajarán a Estados Unidos para gestionar la posibilidad de una entrega mayor de vacunas al país en el menor tiempo posible.

Ante eso, las autoridades visitarán a Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

"Todos sabemos que la vacuna, mientras no se encuentre una curación, es la solución, pero una solución que no es inmediata", dijo el Presidente, quien invitó a la ciudadanía a no creer que "una vez llegada la vacuna se acabó el problema".

Por su parte, Zevallos adelantó que las primeras dosis serán administradas "de forma inmediata al personal de primera línea", es decir médicos, enfermeras, auxiliares y militares que se encuentren en la primera línea contra la pandemia.

Profundizando, el ministro además señala que las personas que ya se contagiaron, no podrán aplicarse las vacunas.

Asimismo, dio a conocer que la aplicación de la vacuna contra el covid-19 no será obligatoria en Ecuador.