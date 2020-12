A pocas horas de vigencia del nuevo toque de queda, las aglomeraciones continúan en Quito, epicentro de la pandemia. Diversas fueron las reacciones de las personas a la decisión del Gobierno.

Mucho movimiento en la avenida Naciones Unidas, una de las más transitadas del norte de Quito, la tarde de este lunes. Todos conocían sobre las nuevas restricciones de movilidad anunciadas por el Gobierno y las reacciones fueron diversas.

Ecuavisa consultó al científico y epidemeólogo de la univideridad Andina, Jaime Breilh, si nueve meses después del confinamiento por la pandemia del coronavirus es una decisión acertada restringir nuevamente la movilidad.

"Toca no el tema sustancial de la pandemia, no lo que es la defensa de la salud y la vida, pero al menos atenúa uno de sus componentes que es el de la transmisión. No hemos llegado ni siquiera a la meseta, no podemos decir que hemos concluido o que estamos en una segunda ola", contestó Breilh.

Según el experto, la decisiones para enfrentar la pandemia deben ser integrales, que sobrepasen las restricciones. "Si no corregimos los problemas ecosistémicos que llevan a la mutación del virus seguirán viniendo, si no se corrigen el manejo de animales, la forma de hacer la agropecuaria, si no se protege el medio ambiente, sin una política de espacios saludables urbanos".

Mientras tanto, las cifras oficiales dan cuenta que los contagios por COVID-19 siguen. Este lunes se registraron a escala nacional 206.329 casos positivos, Quito sigue siendo la ciudad con el mayor número de contagios con 67.812 y le sigue Guayaquil con 18.541. Esto mientras se espera mayor control de la indisciplica ciudadana.