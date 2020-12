La carrera por la vacuna acapara ahora la atención mundial. En América Latina hay países que comenzarán a vacunar a su población esta misma semana, mientras otros, ni siquiera tienen una fecha concreta de cuándo las vacunas llegarán a su territorio.

Si la expectativa por la vacuna se pudiera resumir en dos preguntas serían: ¿cuándo? y ¿cuántas?. En Ecuador esas respuestas ya han sido dadas. En enero llegarán las primeras 50 mil dosis, pero ese es solo el inicio porque aún no se trata de la vacunación masiva, esa no va a comenzar sino hasta marzo, al menos en el país, porque en otros países comenzará más temprano.

Hay algunos países como Chile, que comienzan tan pronto, como esta misma semana, porque las primeras dosis acaban de llegar. Ahora, el cuándo importa, pero cuántas dosis vamos a recibir importa tal vez más. Los expertos dicen que es necesario vacunar a más de la mitad de la población para poder alcanzar la inmunidad comunitaria.

América Latina tiene más de 600 millones de personas por vacunar y cada país está haciendo su mejor esfuerzo por conseguir sus dosis. Colombia, por ejemplo, anunció que ha conseguido 40 millones de dosis, Chile 36 millones, Argentina 25, y Ecuador 18 millones, aunque de todos, solo Chile podrá vacunar a más del 70% de su gente. El resto, Ecuador incluido, tratará de alcanzar máximo, el 50% o 60% de su población.

Pero, ¿Por qué simplemente los países no compran más vacunas? No es solo por el dinero, sino porque no están disponibles. Los países ricos literalmente, han vaciado las perchas, Canadá, por ejemplo, compró 400 millones de dosis, cuando su población es de 38 millones de habitantes.

Ecuador planea vacunar a 30 mil personas por día. Si eso se cumpliera a rajatabla, sin fallar un solo día, el país vacunaría a 900 mil personas por mes, eso suman 10.800.000 personas al año, es decir que si no hubiera un solo problema, si se vacunaran sábados, domingos y feriados, el 2021 terminaría sin alcanzar ese 70% necesario para lograr la inmunidad.