Juan Gabriel Juca, de 9 años, justificó un retraso en el envío de su deber escolar por medio de Whatsapp. En tiempo de pandemia, se podría decir que situaciones como esa son "normales" entre los estudiantes. Sin embargo, el caso de Juan Gabriel es distinto.

Se retrasó por ayudar a parir a la cerdita de la casa, ‘La Cuchi’, lo que evidencia su sentido de responsabilidad a tan temprana edad, y a la vez refleja deficiencias en la educación rural.

El miércoles 16 de diciembre, se viralizó el audio de Juan Gabriel: "Profe Nancy, buenas tardes, le puedo decir que no pude mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi cuchi empieza a parir y no sé hasta qué horas estará. Y como mi mami aún no llega de Paute yo tengo que estar viendo ahí a la cuchi. En cuanto acabe de parir le envío el deber, ya gracias, chao. Espero que me entienda", argumentó el niño.