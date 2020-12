¿Qué pasa si no te pagan el décimo tercer sueldo?

El décimo tercer sueldo conocido como bono navideño se debe pagar este diciembre. No cancelar este beneficio social al trabajador conlleva sanciones, pero sabía usted que no registrar este pago en el ministerio de Trabajo también tiene multas?.

La décimo tercera remuneración conocida como bono navideño debe ser pagada por todos los empleadores a todos los trabajadores en relacion de dependencia , incluido las trabajadoras domésticas, hasta el 24 de diciembre de cada año, en el caso de que el trabajador haya solicitado recibirla en un solo pago acumulado y no mesualizarlo.

El monto a recibir es el resultado de todo lo ganado por el trabajador en el año.

De no pagar puede ser sancionado hasta con 20 salarios mínimos unificados, es decir 8.000 dolares. La pandemia no es excusa para no pagar, pero puede llegar a un acuerdo.

Es obligatorio para el empleador que una vez cancelado el bono registre el formulario del pago en el sistema de salarios en línea del Ministerio de Trabajo, de acuerdo al noveno digito del RUC.

Si este es 1,2,3,4 y 5 lo debe hacer del 4 al 25 de enero de 2021. Y si es 6,7,8,9 y 0 del 26 de enero al 16 de febrero del proximo año.

De no hacerlo en el cronograma establecido, sera sancionado. El Código de Trabajo establece una multa de hasta 200 dólares.

En 2019 solo el 22.7% de un total de 382.617 empresas y personas naturales obligadas y no oligadas a llevar contabilidad registraron el pago de la décimo tercera remuneración.