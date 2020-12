Tras cinco años de haber permanecido prófugo de la justicia, Leison Adrián F. H. de 28 años de edad fue sentenciado a la pena máxima y agravada de treinta y cuatro años con ocho meses de privación de libertad.

Fiscalía demostró que es el autor del femicidio de Jhomayra Shirley C. G., de 20 años, estudiante universitaria que fue reportada como persona desaparecida el 3 de marzo de 2015. Estaba embarazada de veinticuatro semanas y mantenía una relación sentimental con el ahora sentenciado.

El 3 de marzo de 2015, en el sector de la quebrada de Gualo, en Zámbiza, Leison Adrián F. H. la golpeó en el cuello y la mató, después la maniató y arrojó a la quebrada. La acusó de haberlo “engañado”.

Avanzada la noche, la hermana de la víctima la llamó al celular y al no hallar respuesta se comunicó con Leison, quien negó haberla visto.

Pero la madre no se conformó con esa respuesta, le dijo: “mi hija me llamó en la mañana y me dijo que estaba contigo”. Entonces, Leison cambió su versión y manifestó que sí la vio “un momentito en la piedrita de la Universidad”.

Las compañeras de aula de la joven, el 4 de marzo de 2020, dijeron a la madre que Jhomayra no había asistido a clases más de cuatro semanas, porque estaba con su novio.

En la noche fueron hasta la casa de Leison y la madre corroboró que la joven pasaba ahí con su hijo. Al preguntarle por la joven, Leison les dijo que ella se fue “con quien la sabe valorar” y que no estaba embarazada.

La familia denunció la desaparición.

Ante la Fiscalía, en cambio, Leison afirmó que Jhomayra estuvo en su casa, pero que salió a ver notas a la universidad.

Durante los ocho meses posteriores a la desaparición, y mientras las autoridades y la familia buscaban a la víctima, Leison –ya prófugo– intentó una coartada para desviar la atención.

Como se había apoderado del chip del celular de la víctima y era estudiante de sistemas, borró la cuenta de facebook de la joven y enviaba mensajes de texto a la madre y hermana, en los que decía: que se fue con otro, que no la busquen, que es feliz, que la perdonen… e inmediatamente apagaba el teléfono, haciendo que sea imposible de rastrear.

Sin embargo, la hermana afirmó que no era la redacción ni el estilo de Jhomayra: “no es la escritura de mi hermana”, dijo una y otra vez. Además, nunca le escribía a su progenitora porque ella no podía ver.

El 19 de noviembre de 2020, a 300 metros de la vivienda de Leison, los equipos de búsqueda encontraron osamentas de la víctima y del bebé que esperaba, en una quebrada a 50 metros de profundidad.

Antes del hallazgo, la hermana recibió un mensaje del número de Jhomayra diciéndole que le ayude porque la tienen de “mula” en el Oriente.

El ADN de paternidad dio positivo para Leison Adrián F. H., quien negó conocer del embarazo, pero esto fue refutado por la mejor amiga de la víctima: “él sabía y estaba asustado”, le había dicho Jhomayra y después aseguró que el bebé no era suyo, porque –según él– lo traicionó con el exnovio.

En su testimonio sin juramento ante el Tribunal Penal, Leison Adrián F. H. testificó que dos hombres mataron a Jhomayra y a él lo dejaron vivo.