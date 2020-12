Don Julio vende pasteles en la entrada de Ciudad Victoria, y lo que él se está preguntando, se lo preguntan mucho, pero no es tan fácil de responder.

La primera vez que el país oyó hablar de Ciudad Victoria fue porque este fue el sitio escogido hace una década para reubicar a quienes estaban siendo desalojados de zonas de invasión.

Pero Ciudad Victoria hoy es esto. Al recorrerla uno se encuentra con decenas, con centenares de casas vacías, a medio construir, inservibles. Casas en las que, evidentemente, se invirtieron miles de dólares, y de las que no se obtuvo ningún retorno o utilidad.

"Hay 1.106 viviendas terminadas al 100%, existe un dato de 428 viviendas entre el 10 al 90% de construcción que se siguen deteriorando porque no están habitadas", explica Byron Pinos, gerente de Bando de Desarrollo del Ecuador.

"En un promedio general tenemos un 45% de avance de lo que el banco financió en este proyecto", agregó.

Y aquí hay que destacar algo, el Estado lo financió, pero Ciudad Victoria no fue nunca un proyecto público, lo construyó una empresa privada en terrenos privados. Lo que hizo el Estado fue prestar el dinero para la construcción, el primer desembolso fue de 14 millones de dólares en el 2012.

"Ante las dificultades que presentó con el tiempo este proyecto, no hubo un adecuado manejo por parte del operador en ese momento", añade Pinos.

En pocas palabras, el operador no pagó. Así que, en el 2015, el Estado, en lugar de ejecutar garantías o exigir el pago, decidió volver a prestarle dinero. Aunque no se diga oficialmente, hemos confirmado que el monto del capital que el Estado prestó alcanza los 22 millones de dólares, eso sin contar intereses.

El proyecto ha sido declarado ya de plazo vencido, está en coactiva y este proceso puede terminar en embargo y remate. El problema es que aquí vive gente, la mayoría esas familias reubicadas y traídas aquí por el gobierno anterior.

"Siempre fue un engaño, siempre nos dijeron que nos iban a dar escrituras, pero nunca se cumplió", dice 'Alberto', uno de los reubicados en ese lugar.

"Nosotros quisiéramos dar escrituras para no generar un conflicto social ahí. Pero como el banco es el que mantiene la hipoteca de todo el predio (113 hectáreas) no puede liberar las hipotecas dado que el promotor no ha pagado al banco", argumenta Pinos.

Cuando dice "el promotor" se refiere a Dartscorp, la empresa constructora de este proyecto. Su gerente en esa época era Francisco Gallegos Anda, quien prefirió no dar una entrevista para este reportaje. Entre tanto, son miles las familias que esperan una respuesta y son millones de dólares los que el Estado no ha podido recuperar.