Ganaderos analizan paralización ante crisis nacional

Con la propuesta de paralizar el sector ante la crisis histórica que atraviesa, concluyó la mesa ganadera nacional que se reunió este domingo en Atacames, provincia de Esmeraldas.

La necesidad de que al sector ganadero se le autorice portar armas, para garantizar su seguridad y frenar a las bandas que roban reses, fue uno de los temas analizados.

Francesco Tabacchi, presidente de la Federación de Ganaderos, manifestó: "Como ustedes saben, en el campo, la única forma de defenderse y estar seguro es con un arma, uno no puede estar con un perro que ladra".

Tabacchi además agregó que: "Si este gobierno no toma la decisión de autorizar el porte de armas, la tomará el próximo, y ante la idea de que eso generará violencia, replicó".

El presidente de la Federación de Ganaderos también indicó: "No podemos estar desarmados, pues, si aquí hay gente violenta, no hay que ser idiota para darse cuenta en el campo la gente esta sola".

También cuestionaron a los jueces que liberan a los cuatreros. Gerardo Cevallos es ganadero de Manabí, quien dijo que: "No sé quién nos hace mas daño, si los cuatreros o la justicia. Señores he estado al borde de ir a la cárcel porque la policía me ha entregado ganado, y como no he seguido la acusación particular por tres vacas, los cuatreros me han enjuiciado y me han senteciado".

En esta mesa ganadera también participó la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, quien advirtió con la posibilidad de paralizar el sector ante la crisis que atraviesa.

Otro de los temas que se abordó fue el mejoramiento de la genética de las reses. Luis del Hierro, subsecretario de Producción Pecuaria, destacó la entrega de embriones importados para todas las asociaciones.