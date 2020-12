Alrededor de 18 mil personas trabajarán en los 400 puntos de distribución de la vacuna contra la COVID-19 en Ecuador.

Según las autoridades las dosis arribarán en enero, sin embargo, advierten que la vacuna no es una solución al virus.

Andrea Báez cuenta que en 5 días se reporta un incremento de 2500 casos de coronavirus en el país.

Se establecieron 400 puntos de distribución dentro del plan que ya proyecta el gobierno para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, una vez que el medicamento llegue al país.

Según Lenín Moreno, habrán 10 mil puntos donde la gente acudirá para aplicarse la vacuna y tendremos 18 mil personas trabajando para que ponga la vacuna.

Dentro de lo establecido los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus serán:

Personal de salud

personas de la tercera edad

En segunda instancia:

Militares

Policías

Personas con discapacidad y enfermedades catatróficas

docentes

Algunos ciudadanos toman la noticia con cautela mientras otros se relajan y confían en que la vacuna será la solución a un virus que no da tregua.

Alejandra Solís dice: "yo no utilizo la mascarilla porque es contraproducente y no me contagio".

Jorge Recalde apunta: "con la vacuna igual tenemos que cuidarnos porque no sabemos que pueda pasar".

Mientras tanto las autoridadeshacen un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento y el uso de mascarilla ante un virus que continúa su propagación.

Este lunes, el país registraba 198244 contagios a escala nacional y este viernes la cifra es de 200,765 casos.

Es decir en 5 días hubo un incremento de 2521 personas que se contagiaron con covid-19.