Nicol Lutuala se matriculó para cursar el sexto año de educación básica, sin embargo la falta de internet y de dispositivos tecnológicos impidió que continue los estudios.

"Lo único que pido es que me den las clases estudiar porque no quiero quedarme así sin estudiar", solicita la pequeña.

Su madre es Paulina Pallo, quien se dedica al reciclaje en Latacunga, los 2 dólares diarios que obtiene producto de su trabajo le alcanzan solo para alimentar a sus 4 hijos pues su esposo falleció hace un año en un accidente de tránsito.

"Ya no estaba yendo a clases y después me puse a pensar qué va ser mi hija si ya estáen sexto y que va hacer sin estudiar como uno. Uno no se estudió, ni se ha acabado la escuela, no se sabe nada", cuenta Pallo.

Al conocer esta realidad, agentes de policía de Cotopaxi llegaron hasta su modesta vivienda, ubicada en la parroquia de Guaytacama, y la invitaron a formar parte del proyecto "Policía de Corazón apoyando a la educación".

Juan Carlos Salazar, comandante de la institución en esta provincia, explica que las salas de reuniones de las 44 unidades de policía comunitaria existentes en Cotopaxi reciben a estudiantes de escasos recursos económicos para que utilicen el internet y reciban la guia de 100 agentes policiales.

"Cuando ya tengamos alguna complicación en las tareas educativas ahí viene la colaboración por parte de los docentes de algunas entidades educativas que nos van a apoyar", explicó Salazar.

A través de la empresa privada se consiguió que los 160 estudiantes, que al momento forman parte de este proyecto, reciban una tablet. Los alumnos que viven lejos de las unidades policiales son trasladados por los agentes y los que viven cerca llegan caminando.

Antes de ingresar deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, también se cumple con el distanciamiento es por eso que solo se permite el ingreso de 8 estudiantes al sitio.