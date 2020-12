Ocho meses lleva paralizado el sector artesanal del mueble en Huambaló, del cantón Pelileo en Tungurahua. Este es uno de los efectos negativos que dejó la pandemia.

El 60 por ciento de su población se dedicaba a esta actividad, pero ahora muchos talleres y almacenes lucen con sus puertas cerradas.

"Antes teníamos 250 talleres hoy solo quedan 150-180 y teníamos 65 almacenes abiertos en la parroquia", explica Carlos Coca, presidente de la Feria del Mueble

Es el caso de María Cortes, quien al paralizarse la producción de muebles tuvo que cerrar su taller y regresar al campo.

"Yo trabajaba en la fabricación de muebles hace 10 años y por la pandemia he tenido que cerrar mi local. Por las deudas que tengo en el banco me he tenido que dedicar a la agricultura", indicó.

Para recuperarse de las pérdidas que ha dejado la pandemia, los artesanos se han organizado para desarrollar la Feria del Mueble en diciembre.

"Esperar que toda la gente que venga, la esperanza de nositros es que la gente que ha pasado en la casa por la pandemia vea la necesidad de cambiar de muebles", afirmó Vicente Yautibug, presidente de artesanos de Huambaló.

Como una de sus normas de seguridad, la feria ya no se realizara en el centro de exposiciones sino que cada almacén se convertirá en un stand hasta donde podrán llegar los visitantes.

"Los atendemos con nuestras secretarias con todas las medidas que nos exige el COE", agregó Yautibug

Las pérdidas económicas por la pandemia en este sector ya superan los 5 millones de dólares.