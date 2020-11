Ciento cincuenta agentes mujeres de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil recibirán un botón de pánico para recibir asistencia policial inmediata en caso de agresión, así lo anunció este jueves 26 de noviembre la alcaldesa Cynthia Viteri, luego de que el pasado lunes tres vigilantes de la ATM fueran insultadas en Urdesa.

Viteri explicó que la Corporación de Seguridad Ciudadana monitoreará estos dispositivos, que forman parte del plan estratégico municipal "Amiga ya no estás Sola".

El lunes, a través de videos, se conoció que tres agentes de la ATM fueron agredidas verbalmente por un sujeto que se había parqueado en doble columna en la Avenida Del Rotarismo (Las Lomas), en Urdesa Central, al norte del Puerto Principal.

"Porque son mujeres no les digo otra cosa. Si fueran hombres les sacaría la...", dijo el conductor, quien ya es procesado por el delito de ataque y resistencia, y por el que se le dictaron medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación periódica en la Fiscalía.

Por este caso, Viteri y el gerente de la ATM, Vicente Taiano, informaron también que se interpondrá una nueva demanda contra Marcos Rafael P. F.

"Esta es una acusación particular, la liderará la ATM y esto es aparte de las acciones que ya tomó el juez cuando se lo detuvo y que se determinó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La acusación y el impulso de esta causa saldrá de aquí (ATM). No se va a quedar a la suerte de cualquier otro proceso penal. Se trata de que la gente entienda que no solamente se trata de respetar a la autoridad, sino que se trata de respetar a mujeres que realizan su trabajo bajo el sol, cumpliendo su labor", añadió Viteri.



En lo que va de 2020, doce agentes de la ATM (entre hombres y mujeres) han sido agredidos por ciudadanos durante el desarrollo de su labor en las calles.