Familia de migrante pide ayuda para repatriar cuerpo

La historia de Wilmer Andrés Misacango es la historia de muchos, de cientos, una dolorosa verdad que se repite y para la que no hay respuesta, el primero de 10 hijos, que cansado de la pobreza garantizada por su oficio de agricultor decidió irse a Estados Unidos para construir un futuro pero lo alcanzó la muerte cuando cruzaba el río bravo.

Eso pasó hace siete meses, de allá se comunicaron las autoridades mexicanas para decirles que encontraron un cuerpo con un pasaporte en su bolsillo, pero que para confirmar la identidad se requerían pruebas de ADN, en ese momento la pandemia golpeaba con todo al país y todo era más complicado.

Ahora ellos están a la expectativa de que el gobierno los ayude con la repatriación del cadáver, pero hasta ahora nada, no tienen recursos para asumir el trámite por sí mismos, ni tampoco para pagar la deuda a los coyoteros que les han hecho saber que una cosa es que no haya llegado el migrante a su destino y, otra muy distinta, que no tengan que pagar lo convenido, 17 mil dólares.

Ellos lo único que quieren es tener el cuerpo y poder darle sepultura de acuerdo a sus creencias ya que en las deudas prefieren no pensar porque los montos les resultan inalcanzables y da lo mismo que les quieran cobrar si de todas maneras no tienen, a veces, ni para la comida.