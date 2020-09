Guayaquil seguirá en amarillo aunque el estado de excepción y el toque de queda terminen en 2 días, es decir, las medidas de control de todas las actividades en la ciudad se mantienen, según resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de la ciudad.

"El horario de atención al público en todo el sector comercial se amplía de 05h00 de la mañana hasta las 24h00 a partir del 13 de septiembre. Bares y discotecas no se abren, ni tampoco prostíbulos. Pueden vender comida para que los bares no quiebren", comentó la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Desde este domingo 13 de septiembre, las normas y restricciones están en manos del COE de cada ciudad. En el caso de Guayaquil para la movilización vehicular se mantendrá la circulación de acuerdo con los dígitos pares e impares de las placas, aunque ahora con una excepción: el día domingo en Guayaquil se permite libre circulación.

Los resultados de las pruebas PCR son alentadores. Según los especialistas, en promedio existe una persona contagiada de COVID-19 por cada 10 mil habitantes y la tendencia es a la baja, además el nivel de contagio cada vez es menor. Sin embargo, ahora surge una nueva polémica por los datos y registros que debía entregar el Ministerio de Salud al Municipio de Guayaquil.

"Número uno, llegaron un día tarde, los datos presentados no tienen fecha, no tienen dirección. 400 y pico de casos que no sabemos donde están en la ciudad de Guayaquil. Esto no nos sirve de nada", enfatizó Viteri.

Según el coordinador de Salud, Francisco Pérez, la alcaldesa de Guayaquil está equivocada. "Nosotros como Ministerio de Salud hemos atendido a casi 3 millones de pacientes, quien quiere trabajar lo hace con la información que se tiene. Hemos realizado el cerco epidemilógico y con esos datos nos ha ido muy bien".

El aforo en los negocios y locales comerciales será de hasta el 75%, en hoteles y salones de eventos hasta el 30%, y en los taxis podrán llevar hasta 3 pasajeros. Las escuelas, colegios y universidades seguirán cerradas todo este año.