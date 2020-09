Los estudiantes que buscan ingresar a instituciones de tercer nivel, ahora deberán rendir el examen de acceso a la educación superior.

Esta evaluación reemplaza al denominado y polémico examen Ser Bachiller que se tomó en el régimen costa a inicios de este año.

A esta nueva prueba se someterán 188.945 alumnos a escala nacional, que ya postularon para realizarla el próximo 17 y 18 de septiembre que ahora será de forme virtual.

Aldo Maino es el subsecretario de educación superior, cuenta que el examen representa el 60% de la nota de postulación y el 40% corresponde al historial académico del estudiante, la prueba tendrá dos horas de duración.

Pero hay problemas que han detectado, pues 3.490 estudiantes no tienen acceso a internet o no tienen computadoras, por lo que abrirán sedes para que quienes no tengan estos recursos puedan dar el examen.

Desde el próximo 7 de septiembre la Secretaría de Educación Superior habilitará un simulador para que los alumnos practiquen su prueba.