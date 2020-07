El estado ecuatoriano no le ha dado prioridad al aporte que debe hacer al fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según señala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los nudos críticos del Seguro Social ecuatoriano. La institución insiste en las dificultades que tiene el Gobierno de turno para cumplir con los pagos al IESS que debilitan sus finanzas.

Los problemas financieros del IESS están en la mira de la OIT. Este organismo elaboró un amplio estudio sobre las decisiones que llevaron a al IESS a tener una complicada situación económica, principalmente por el aporte del 40% estatal.

El documento señala: "... el Estado no le ha dado prioridad al aporte que realiza al fondo de pensiones, sobre todo, si se considera que el Ejecutivo puede incidir en las decisiones del Consejo Directivo del IESS(...) no ha implementado los mecanismos para cuantificar y formalizar o reclamar el pago de la deuda, lo que se traduce en la existencia de rubros y tramos no formalizados".

Jorge Wated explica que están trabajando en determinar esos montos. "Sobre la deuda histórica un plan de pagos de forma inmediata y obviamente del ministerio poder saldar esas deudas, eso suman con intereses $6.700 millones de deuda anterior".

Pero el organismo internacional en su informe sobre los nudos críticos del IESS, no solo se refiere a la delicada situación financiera, sino también a la institucionalidad, afimando que un: "... debilitamiento de la participación y representación plena de los actores sociales en el Consejo Directivo del IESS profundiza los problemas en la gobernanza de la institución".

Además, la OIT ha determinado: "... la falta de transparencia en los procesos de veeduría y selección de personal dificultan la implementación de una buena gobernanza institucional".

El informe fue elaborado para que se tomen acciones urgentes que evitan, por ejemplo, la falta de pago de las pensiones jubilares en un mediano plazo.