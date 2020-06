En la jornada de este lunes, tanto el alcalde de Quito, Jorge Yunda, como la Ministra de Gobierno, Maria Paula Romo y el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dieron una rueda de prensa para informar sobre restricciones en Quito por el aumento de casos por COVID-19.

En dicha conferencia de prensa, que se transmitió por Facebook, la Ministra Romo indicó que no se ha aprobado ninguna nueva medida para la capital, pero adelantó que se fortalecerán los controles para prevenir los nuevos contagios.

El alcalde Yunda dio a conocer que se implementará una campaña de prevención para la ciudadanía, ya que el aumento es mayor en sectores como El Panecillo, Centro Histórico, Chilibulo y La Ecuatoriana.

“Son temas que se estarán coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción que vayan en función de evitar las aglomeraciones“, agregó Yunda en su intervención.

La rueda de prensa se dio está mañana tras una reunión que mantuvieron dichas autoridades con el fin de analizar la situación de Quito por el COVID-19.

La capital ecuatoriana se mantiene en semáforo amarillo desde el pasado 3 de junio, tiempo desde el cual han aumentado los casos de coronavirus, a lo que Maria Paula Romo supo agregar que desde julio, se modificarán reglas en los semáforos, pero que en Quito se tratará de manera especial y tomando precauciones.

Quito, que empezó un mes después las actividades públicas presenciales que el resto en semáforo en amarillo, tendrá un avance paulatino cuando se modifiquen ciertos aspectos en los colores tomados, dio a entender la Ministra de Gobierno.

El Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó cuál es la verdadera situación de las casas de salud en Quito en donde los hospitales tienen 250 camas de cuidados intensivos, pero ninguna está disponible por el aumento de casos de COVID-19.

“Tenemos 50 pacientes que están en espera de ser transferidos a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no es que están siendo desatendidos, sino que están ocupando áreas que se han armado para atenderlos“, expresó Zevallos y fue enfático en asegurar que la situación en Quito está controlada

“Estamos con las camas llenas tanto de hospitalización y de UCI, pero nadie se ha quedado afuera. Escucho que han estado buscando pero eso no puede pasar y no va a pasar...Si se compara la mortalidad de Quito es 7 u 8 veces menos que el de fallecidos de Guayaquil, no quiero minimizar el dolor, pero estamos manejando de manera adecuada”, comentó el ministro de Salud, durante una rueda de prensa, después de la reunión que mantuvieron las autoridades nacionales con el municipio de la capital para analizar la situación de la ciudad, en donde el coronavirus se expande aceleradamente.