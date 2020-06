Desde el pasado 13 de junio, Dalo Bucaram Pulley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucaram enfrentan un pedido de detención para fines investigativos.

La Fiscalía los relaciona con la supuesta red de corrupción que habría manejado millonarios procesos contractuales para la compra de insumos médicos en los hospitales públicos.

Sin embargo, a esto se les ha sumado un pedido de declaratoria de personas no gratas en Miami por parte de un concejal ecuatoriano del condado de esta ciudad estadounidense.

Según registros migratorios, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño salieron de Ecuador el pasado 7 de marzo a Estados Unidos justificando que estarían 13 días por turismo.

Michel Bucaram en cambio salió el 3 de junio al mismo país detallando que estaría 10 días de viaje.

Dalo Bucaram responde ante esta moción.

"Esa persona no es concejal acá en Estados Unidos, no ha sido elegido por votación popular. Es un representante nombrado en una oficina pequeña de un condado que no tiene representación en el concejo", aseguró.

Christian Cevallos es concejal comunitario elegido por votación del condado de Miami-Dade desde 2018 y detalla cuál sería el principal motivo para llevar a cabo esta acción contra la familia Bucaram.

"Debería ser una presión para que ellos no consigan el asilo político que están intentando obtener", afirma.

Para Bucaram, las leyes en Estados Unidos le darán la razón incluso con este pedido de declaratoria.

"Yo tengo una petición de asilo hecha, que todos estos hechos políticos que han sucedido por persecución lo único que hacen es fortalecerla", enfatiza el político.

"Que Miami no se convierta en una casa donde se guardan individuos, personas que vienen desde Ecuador y Latinoamérica a esconderse acá", explicó Cevallos.

Dentro del documento del pedido de asilo de Dalo Bucaram detalla que su nuevo domicilio se ubica en el sector de Brickle, en la ciudad de Miami.

En días pasados hubo reportes de la revocatoria de las visas de los Bucaram, pero la embajada de Estados Unidos en Ecuador detalla que esta información es reservada.