El Ministerio de Salud Pública (MSP), confirmó el avance del dengue en distintas ciudades de Ecuador, al mismo tiempo, que el país se encuentra luchando contra la pandemia del COVID-19.

Guayaquil, Durán y Samborondón, se ha registrado un incremento en casos, en relación al 2019. En los primeros meses del año pasado, se registraron 352 casos, mientras que en el 2020, se contabilizan un total de 2413 enfermas por dengue.

"Por factores de la pandemia se limita entrar en los domicilios para fumigar por protección del personal de salud por la transmisión de COVID-19. Y no solo para proteger al personal de salud, porque algún personal de salud también podría estar infectado y si llega a una casa podría ser también un factor infectante", afirmó Luis Rodríguez, epidemiólogo de la Coordinación Zonal 8 de salud, explicando que el pasado mes de marzo, se dio el pico más alto del dengue.

"Hay cuatro serotipos del virus, Den 1, Den 2, Den 3 y Den 4; y dentro de estos virus hay lo que se denomina genotipo, hay 16 genotipos de estos virus. Estos virus dejan inmunidad homóloga para el serotipo del que uno se infecta. Por ejemplo, si a mí me da el Den tipo 1, me deja inmunidad permanente para el dengue tipo 1 y me deja una inmunidad transitoria para el Den 2, Den 3 y Den 4, por tres meses", finalizó Rodríguez.

Ante las cifras, el MSP, ha intensificado las campañas de concienciación y fumigaciones peridomicialiarias e intradomiciliarias para combatir al mosquito. Pero además el epidemiólogo, insiste en tapar tanques y cisternas, evitando la propagación de larvas de mosquito.