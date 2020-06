Durante una reunión del COE Nacional en Guayaquil, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expresó que no ve posible regresar a confinamiento en Ecuador como medida para evitar el contagio del coronavirus. "Pensar en (...) regresar a medidas de confinamiento no es posible, hay que pensar cómo se mitiga el contagio (de COVID-19). El confinamiento no puede ser ya sostenido por más tiempo", aseguró la funcionaria.

Agregó que la pandemia no solo impacta la economía ecuatoriana, dijo que 200 mil personas que han perdido sus empleos formales en los que va de la crisis sanitaria; también afecta el aspecto emocional y psicológico de las personas, "la cantidad de niños y mujeres asesinadas durante las últimas semanas solo sigue subiendo", expresó Romo.

En la reunión también acudió el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez; la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, entre otras autoridades.

Hasta ayer, jueves 18 de junio, Ecuador registró 4.087 fallecidos confirmados por la COVID-19, lo que representa ochenta más que la víspera, según las cifras oficiales, que dan cuenta de otros 2.770 decesos sospechosos por la enfermedad.