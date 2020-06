En Chongón a Carlos Luis Morales lo recuerdan por su pasado deportivo y porque en epoca de campaña pasó por aquí pidiendo el voto en esta parroquia de poco más de 50 mil habitantes sin embargo todos saben que en los últimos días llega gente ajena, policías y fiscales, buscando una empresa que le facturó 80 mil dólares a la prefectura en los días críticos de la pandemia. Pero nadie sabe donde queda o no lo quieren decir.

Hay que buscar, recorrer de lado a lado el pueblo, hasta finalmente llegar a la dirección registrada. Pero allí no hay una empresa sino una casa, una casa donde pese a los llamados nadie responde.

Esa vivienda está ubicada en la manzana 88 solar 7, que según la Superintendencia de Compañías, es la dirección donde funciona la empresa Zerasamiz que proveyó a la Prefectura del Guayas de un estudio estadistico sobre el COVID-19 por un valor de 80 mil dólares.

Al prefecto Carlos Luis Morales lo investiga la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. A eso hay que sumarle que un grupo de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales lo quiere destituir del cargo porque dicen que no quieren tener a un prefecto con grillete.

La Fiscalía señala que se vulneró todo procedimiento precontractual y contractual en las adjudicaciones, pero eso no es todo. Las empresas contratadas por la Prefectura no existen porque aunque en los registros de la Superintendencia de Compañías hay direcciones y números de teléfono, en los lugares señalados no están y cuando se llama nadie responde.

El gerente de Zerasamiz, Hermelindo Velásquez, no aparece por ningún lado aunque también es representante de la empresa Cicerocorp, otra proveedora de la prefectura y que no existe físicamente.

Otra compañía, Impoferrcorp, también investigada por la Fiscalía y que está relacionada con la familia política de Morales tampoco se encuentra en el lugar donde, según la Superintendencia de Compañías debería operar.

Por esto también es que los agentes fiscales señalan que el Gobierno Provincial del Guayas ajudicó contratos a personas ligadas al círculo familiar del prefecto Morales y a empresas que no existen.