El próximo 26 de junio se conocerá si un juez de Guayaquil concede o no la acción de protección interpuesta por 38 familias, a través de la Defensoría del Pueblo, que aún no reciben los cuerpos de sus seres queridos fallecidos entre marzo y abril.

Este miércoles 17 la audiencia fue instalada, tras su suspensión el pasado miércoles. Antes de la diligencia, los familiares de los occisos realizaron un plantón expresando su frustración por la pérdida de los cadáveres.

"Mi hermana Zoila López falleció el 29 de marzo y desde esa fecha no sabemos dónde está el cuerpo", señaló Germania López.

"No pude enterrarlo por mi cuenta porque me faltaba dinero. Mi otra familia estaba muy lejos y me vi obligada a entregarlo al ECU 911, confiando en que ellos le iban a dar una cristiana sepultura. Hasta la fecha no sé el paradero de mi papá", denunció Carmen Peralta.

La acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo pide que una vez que se declare la vulneración de derechos de los familiares, se establezca un plazo de diez días para determinar la ubicación de los restos mortales.

En caso de que el cadáver conste como sepultado, se exige que se realice la inhumación y se apliquen pruebas científicas para asegurar la identificación del cuerpo.



Se pide además una reparación económica para los familiares afectados por parte de las entidades responsables de las pérdidas.



Por último, se solicita que los causantes de las pérdidas de los cadáveres pidan disculpas públicas.

Por su parte, las autoridades señalan que se han lograron identificar 102 cuerpos y que seis especialistas llegarán a Guayaquil para sumarse al proceso de análisis de los cadáveres, mediante muestras de ADN.