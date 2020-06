Habitantes de varios sectores de Quito denuncian elevados valores en planillas de agua. Los moradores del barrio Balcón del Valle, en el sur de Quito, protestaron debido al incremento de los valores en las planillas de agua. Su cuenta se duplicó y hasta se triplicó en algunos casos en este mes.

Por ejemplo, María Montaluisa comenta que no estuvo en su casa desde que inició la pandemia, se mudó donde su madre para cuidarla. Ahora tiene una planilla con un valor de más de $100 dólares, ella afirma que en meses anteriores no pagaba más de $30.

Según los moradores, estos montos no corresponden a la realidad, pues en ese barrio no siempre se cuenta con el líquido vital. Además las cartillas llegaron con un mensaje que indica que de no pagar se tomará medidas legales.

La situación se repite en el sector de Las Casas, norte de Quito. Una zona comercial en la que los locales abrieron hace poco. Sin embargo el valor de las planillas también se elevó, pese a no haber utulizado el servicio desde el inicio de la pandemia.

Televistazo acudió a la matriz de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Quito y encontramos a varios ciudadanos intentando solucionar el mismo problema. Las puertas estaban cerradas y un cartel indicaba que la atención se reanudará el 22 de junio, pero unicamente con el servicio de recaudación