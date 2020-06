Motivado por la nueva realidad y la falta de un empleo fijo, Henry Flores constituyó una compañía dedicada a la capacitación virtual durante estos meses de confinamiento y trabaja desde su domicilio.

"Cómo me gustaba esta parte de la educación decidí formar una empresa. Hemos crecido bastante, tanto así que hicimos reclutamiento de personal hace dos semanas", explica Flores.

Como esta, al menos 417 compañías se crearon desde el 15 de marzo al 8 de junio, según datos de la Superintendencia de Compañias.

Muchas de ellas incluso se registraron a través de acciones simplificadas, un tipo de sociedad nueva en la legislación que en época de pandemia se convirtió en la manera más rápida de emprender. Así lo explica Denisse Ortega, Directora Nacional de actos societarios de la Superintendecia de Compañías.

"Esto beneficia a los emprendedores para que puedan iniciar su negocio. No se les exige un capital mínimo, no tiene gastos notariales porque no se exige una escritura pública, ni tampoco los gastos de inscripción. Lo que sí deben hacer es cumplir con las obligaciones, es decir presentar estado financieros de forma anual con la Superintendencia de Compañías", explicó.

Pero así como nacieron nuevas compañías otras se disolvieron.

"Desde el 15 de marzo al 8 de junio del 2020 entraron en proceso de disolución y cancelación 95 empresas", afirma Ortega.

A otros negocios en cambio les tocó reinventarse, es el caso de este almacén de ropa de andinismo en el norte de Quito que producto de la pandemia ahora también vende trajes de bioseguridad.

La mayoría de nuevos compañías tienen que ver con el comercio, transporte y almacenamiento, tecnología y comunicación. Durante 2019 la Superintendecia de Compañías registró 4019 empresas a escala nacional.