Durante un enlace radial, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que ya envió a la Contraloría General del Estado la información de los contratos firmados durante esta emergencia sanitaria, relacionados a la adquisición de medicinas, suministros e insumos médicos. Este organismo de control inició una indagación para conocer si empresas y proveedores relacionados al círculo cercano del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, contrataron con el cabildo.

"Antes de que me lo pidan, ya envié a la Contraloría los 7 procesos más grandes que por emergencia tuvo Guayaquil y si me preguntan si contratamos con las empresas en cuestió, la respuesta es no, pero lo va a responder por escrito. También enviamos la información a la Fiscalía para que la revisen antes. Recuerden que si comparamos los precios, Guayaquil fue la ciudad que a menor precio compró los insumos a nivel nacional. Junto a Samborondón obtuvimos los mejores precios y la mejor calidad en nuestros insumos", dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

La compra irregular de mascarillas, pruebas rápidas, termómetros y medicamentos, en algunos casos con sobreprecio, ha generado procesos investigativos contra varios gobiernos seccionales. Uno de las indagaciones apunta al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y a sus familiares.

Por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, Guayaquil seguirá en semáforo amarillo. Este fin de semana se realizará el cuarto muestreo con 1 600 pruebas rápidas para determinar si la velocidad de contagio comunitario sigue disminuyendo. La siguiente semana arrancará el estudio de prevalencia, con 50 000 pruebas.