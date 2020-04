En entrevista con Tania Tinoco, en el noticiero Televistazo de Ecuavisa, el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a las principales funciones que tiene el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil, del que es parte junto a otros 30 integrantes e instituciones como las Cámaras de la Producción, la Junta de Beneficiencia de Guayaquil y la Cruz Roja del Guayas.

Nebot aseguró que este comité tiene dos objetivos principales: "evitar que se contagien y mueran los que evitan que los demás nos contagiemos, pues si ellos se enferman o mueren se agravará seriamente el problema y segundo que no se contagien ni mueran los ciudadanos".

Además el exalcalde se refirió a la importancia de que a nivel local se pueda construir un sistema de salud que servirá para evitar problemas futuros.

"Ya probamos que los incendios no pudieron con Guayaquil e hicimos un gran cuerpo de bomberos, ya probamos que los bucaneros nuevos y viejos no han podido con Guayaquil que la rescatamos, ahora tenemos que probar que la peste, que no la vencemos hace más de 100 años, podemos derrotarla y sobre todo construir en el futuro un sistema, que no le corresponde a lo local, pero si lo local no lo hace, y es el sistema de salud, esto alguna día volverá a pasar con graves consecuencias", explicó.

"Salvar vidas, sí, hay que sumar, pero lo importante es, no solo los equipos, solo la plata, sino el tiempo, la oportunidad y la prioridad, porque no estamos luchando contra plazos formales, sino contra la muerte que no da plazo ni tregua", agregó.

Nebot también se refirió a la sentencia de 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa que se dictaminó la mañana de este martes.

Mira lo que opinó y toda la entrevista al exalcalde de Guayaquil: