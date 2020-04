Ecuador llega a 172 muertos por coronavirus

El viceministro de Atención Integral en Salud, Ernesto Carrasco, actualizó las cifras del coronavirus en Ecuador e informó que hay 172 muertos por esta enfermedad.

Además aseguró que hay 146 fallecimientos más que se dieron por síndromes respiratorios y son sospechosos de COVID-19. También se confirmó que hay 3.465 contagiados del virus, de los cuales 527 están hospitalizados, y de esos, 139 están con pronóstico reservado. Mientras que el número de altas médicas (personas que superaron la enfermedad) subió a 100.

Carrasco recordó que en este momento el mayor problema es la falta de personal médico e invitó a sus colegas a unirse a la batalla contra el nuevo coronavirus.

"Tenemos equipos, tenemos camas, pero nos hace fata personal (...). En este momento estamos en un Estado de Excepción y necesitamos el contigente de todos los médicos del país", aseguró

"La falta de talento humano que estamos teniendo nos impide poder incrementar la cartera de servicios en nuestras unidades de salud", añadió el funcionario que aclaró que necesitan alrededor de 700 profesionales de la salud.

El viceministro también dio nuevas cifras sobre camas disponibles para las personas más afectadas por el virus y aclaró el estado del trámite de las pruebas rápidas.

"Se está pasando por un proceso de validación de las pruebas rápidas. La calidad de las pruebas rápidas no puede ser cualquiera la que se adquiera, se está haciendo el trámite para que lleguen pronto. Es un problema real no tenerlas aún, pero no podemos acelerar el paso perjudicando falsos diagnósticos por pruebas que no tengan una validez internacional", explicó.

"Más de 200 espacios para UCI, nuestra capacidad de crecimiento será el hospital del Guasmo donde llegaremos a 400 camas para UCI y esperamos llegar a 180 en el de Monte Sinaí", agregó.