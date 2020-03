La tarde de este sábado 28 de marzo, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó que la cifra de muertos por COVID-19 se mantiene en 48 según el último balance de las 17h00. También se reportan 1835 casos confirmados y 2100 casos descartados.

SISTEMA DE SALUD

El ministro de Salud comentó que existen 15 mil pruebas disponibles para COVID-19 en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) de Guayaquil, Quito y Cuenca. Mientras que 200 mil pruebas llegan la próxima semana al país.

Aclaró que en Guayaquil, una de las ciudades con más afectados "no hay saturación de las camas hospitalarias", y explicó que los centros hospitalarios del Guasmo y Monte Sinaí han sido destinados para que atiendan a pacientes con la afección. Los pacientes que se encontraban en los dos antes mencionados, fueron trasladados al Hospital Guayaquil.

"Se han destinado 75 millones para la repotenciación de unidades críticas en todo el país. Tenemos suficientes trajes de bioprotección para el personal de salud", dijo Zevallos.

"Hay esquemas muy especificos para solicitar la prueba. Si es que yo no he estado en contacto con una persona confirmada con el diagnóstico de coronavirus yo no necesito hacerme esa prueba, porque va a salir negativa tanto la prueba rápida como la prueba PCR", explicó.