Marvin Salas, alcalde del cantón Nobol, y Édson Alvarado, alcalde del cantón Santa Lucía, confirmaron que padecen el coronavirus denominado COVID-19.

El primero lo oficializó a través de un comunicado oficial del G.A.D municipal donde señaló "desde mi hogar estaré atento disponiendo todas las acciones en beneficio de nuestro cantón".

Mientras que el segundo lo anunció a través de un video en la red social Facebook y también aclaró que seguirá con sus labores desde el domicilio.

"Esto no lo contraje en casa, sino realizando mis labores, no me arrepiento, seguiré trabajando. Por favor, no salgan, cumplan con el toque de queda, quédense en casa", instó Alvarado.

Ellos se suman a otros 5 burgomaestres de la provincia que ya habían confirmado que padecían la enfermedad. Cynthia Viteri (Guayaquil), Juan José Yúnez (Samborondón), Kléber Falcón (Yaguachi), Paco Asá (Milagro) y Xavier Gómez (Pedro Carbo) son los alcaldes actualmente infectados.