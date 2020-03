La mañana de este miércoles 25 de marzo, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, informó que el balance actual de muertos en Ecuador es de 28 , con 1173 contagiados. Además se reportan 1500 casos con sospechas, 1346 casos descartados y 3 personas recuperadas.

Guayas con 859 personas contagiadas, sigue siendo la provincia con más casos positivos en todo el país, seguido de Pichincha con 99. "Hemos quitado de la infografía el ícono del número de personas que están en el cerco epidemiológico porque en Guayas y Pichincha el virus es ya comunitario. Por lo tanto, hacer este seguimiento de cerco ahí no tiene mayor sentido. No significa que en el resto de provincias donde aún se puede hacer el seguimiento, no lo vayamos hacer", comentó Ocles.

Le siguen las provincias de Pichincha con 99 casos, Los Ríos con 40 casos, Azuay con 31 , Manabí 38, Loja 8, Bolívar 11, Chimborazo 11, Santo Domingo de los Tsáchilas 7, Cañar 7, Morona Santiago 6, Imbabura 8, Sucumbíos 6, Esmeraldas 4, El Oro 17 y Santa Elena 6, Tungurahua 2, Cotopaxi 1. Son 21 provincias, de las 24 del Ecuador, que tienen pacientes contagiados.

Sobre los casos recuperados hasta ahora, la secretaria de Riesgos aclaró que hay varias personas que han terminado el tiempo de aislamiento obligatorio, pero se están aplicando las pruebas que exige el protocolo porque aún tienen carga viral en sus cuerpos.

"Tenemos 9805 camas disponibles a nivel nacional para atender la emergencia y 259 unidades de cuidados intensivos hasta el momento. Estamos considerando otras áreas que puedan ser adecuadas para atender a otros pacientes que necesitan estar en observación", dijo la secretaria de Riesgos.

No podemos hablar aún de una desaceleración de la curva de contagios, aún no está copado el sistema de salud. Una persona que ha tenido contacto con un contagiado tiene acceso a la prueba si presenta síntomas. "Lo que hoy tenemos (en cifras) es lo que de alguna manera los expertos han proyectado".

77% de pruebas tomadas en Pichincha han dado resultado negativo. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública hace pruebas en Guayaquil, Quito y Cuenca y existe una carga importante (por esto la demora en los resultados), al momento.