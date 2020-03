En las puertas de los mercados en Guayaquil, una barrera de guardias de seguridad limita el ingreso.

Nuevas restricciones en mercados de #Guayaquil ¿quiénes no pueden entrar? pic.twitter.com/OoUmnWtbu1 — Ecuavisa (@ecuavisa) March 23, 2020

La mayoría de las personas que intentan ingresar son de la tercera edad, que desde ahora no podrán entrar a los mercados de la ciudad. Algo que los hace sentirse perjudicados.

"Si no me muero de la enfermedad me muero del hambre", dijo uno de los ciudadanos mayores que estaba en la puerta del mercado.

Desde muy temprano decenas de ciudadanos acudieron a los centros de abasto. Por ejemplo, en el mercado Central de Guayaquil la fila era a lo largo de una cuadra y casi nadie tomaba distancia.

Los uniformados intentaban dar a conocer las nuevas restricciones:

* No pueden ingresar personas de la tercera edad, tampoco niños.

* Solo se permite el ingreso de 1 persona por familia.

* Además de cumplir con todas las medidas de sanidad como es el uso de mascarillas y gel antibacterial.

Según las autoridades, estas nuevas restricciones no solo buscan evitar la propagación del coronavirus, también son medidas que intentan proteger al grupo más vulnerable que son las personas de la tercera edad. .

En guayaquil existen 48 mercados municipales. Ahora, los operativos están encaminados a los mercados informales, quienes venden alimentos y productos en las calles.