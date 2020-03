Personal de salud se quejó mediante un video por la falta de transporte debido al toque de queda que rige sobre las provincia de Guayas.

Empleados de salud y otros servicios básicos denuncian falta de transporte pic.twitter.com/1pPOt7ZfOo — Ecuavisa (@ecuavisa) March 20, 2020

Así lo dieron a conocer unas enfermeras mediante un video aficionado. "No hay taxi, no hay metro, no hay colectivo, ustedes nos exigen que trabajemos que ayudemos a los que más los necesitan, pero quien piensa en el personal de salud, como transportarse", asegura una de ellas.

"Estuve 40 minutos esperando para poder llegar a mi trabajo con el peligro de la delincuencia", agregó.

La empleada de una farmacia tuvo que regresarse a pie a su casa, al igual que empleados de empresas de seguridad y empacadoras. Es que a las 16:00 ya todos deben estar en sus casas, pero quiénes están en su trabajo se ven perjudicados.

"Vengo caminando desde Los Esteros (sur de Guayaquil) hasta el puente de Durán", afirmó un trabajador afectado.

Ante esta situación, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. explicó que los municipios son los encargados de habilitar transporte público para las personas exentas a la medida de restricción vehicular.

"Necesitamos que todas las personas que trabajan en los hospitales puedan llegar, necesitamos que puedan llegar a su lugar de labores los encargados de recolectar basura, de manejar telecomunicaciones, de la electricidad y de agua potable", señaló ROmo en una entrevista.

Por ahora los trabajadores solo esperan una respuesta ha su pedido.