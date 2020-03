La Municipalidad de Quito instalará controles sanitarios en los accesos a la ciudad para impedir el contagio del coronavirus entre urbes, según decidió este jueves.

Serán "controles en los puntos de acceso para que, todo aquel que esté viniendo hacia Quito, podamos tomarle la temperatura y evitar este contagio entre ciudades", confirmó a Efe el secretario de seguridad de la Alcaldía, Juan Pablo Burbano.

El plan, que ya ha comenzado a ejecutarse, consiste en "poner controles de temperatura en las fronteras", con el fin de que aquellos casos sospechosos sean impedidos de entrar o conducidos a centros de salud.

"El lunes tuvimos una considerable suma de personas que estuvieron realizando su vida cotidiana y generó una alarma en nuestro Alcalde", se justificó Burbano sobre las restricciones municipales y advertencias de multas que van "desde los USD 300 a los 6 000".

La Policía Metropolitana no se ha visto hasta ahora en la necesidad de multar a nadie y se limita a "conversar" con la gente para instarlas a que regresen a sus casas.

"Está en juego vidas, no es un tema monetario. Multar es nuestro último recurso. Nuestro interés no es multar", aseguró Burbano, para quien las multas no son más que una medida "disuasoria". En comparación con el lunes, cuando había una actividad casi normal, la capital ecuatoriana ha visto reducida la presencia de personas en las calles de forma drástica y, según el funcionario, "el 90% de las avenidas, carreteras y calles están con muy poco flujo de vehículos".